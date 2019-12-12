Сборная России по хоккею уступила шведам на старте Кубка Первого канала

Российская сборная по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура – Кубка Первого канала.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) в пользу шведов, передает РИА «Новости».

В составе победителей отличились Андре Петерссон (4-я минута), Даниэль Бродин (12), Мальте Стремвалль (22) и Даниэль Заар (53).

У российской команды дубль сделал Кирилл Капризов (52, 54), одну шайбу забросил Вадим Шипачев (37).

В следующем матче сборная России 14 декабря встретится с командой Чехии, а шведы в этот же день сыграют с финнами.

Накануне российская хоккейная сборная, проигрывая к началу третьего периода со счетом 0:2, обыграла в стартовом матче домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала – команду Швеции со счетом 3:2, вырвав победу в серии буллитов.