Сборная России по хоккею вырвала победу у шведов

Российская хоккейная сборная, проигрывая к началу третьего периода со счетом 0:2, обыграла в стартовом матче домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала – команду Швеции со счетом 3:2, вырвав победу в серии буллитов.

Встреча прошла в московском «Парке легенд». Шведы Том Нильссон (5-я минута) и Клас Дальбек (34) забросили шайбы в первом и втором периодах. В третьем периоде Михаил Григоренко (44) и Владислав Гавриков (45) за минуту восстановили равновесие в счет, передает РИА «Новости».

Победный буллит реализовал Григоренко.

15 декабря россияне проведут встречу со сборной Чехии, в этот же день шведы сыграют со сборной Финляндии.