Координационный центр НАТО в Черном море могут разместить в Варне

Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил Североатлантического альянса в Черном море, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море. Мы обсуждали это предложение», – сказал он на пресс-конференции с президентом Болгарии Бойко Борисовым в Брюсселе, передает ТАСС.

Напомним, в октябре в США предложили развернуть системы противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для «сдерживания» России в Черноморском регионе. В конце ноября стало известно, что Болгария готова принять на своей территории координационный центр НАТО в Черном море.

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