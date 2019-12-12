Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым

Президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храм Христа Спасителя.

В храме Христа Спасителя с семи утра идет церемония прощания с Юрием Лужковым. Глава государства также приехал проститься с бывшим мэром Москвы.

Церемония прощания продлится до 14.00. После этого Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.

Ранее президент выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы и отметил, что «Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим градоначальником столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи».

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Напомним, Лужков умер во вторник на 84-м году жизни в Мюнхене во время операции на сердце.

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