Шарий опубликовал видео допроса причастного к убийству милиционеров на Майдане

Украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видео допроса участника «Евромайдана» Дмитрия Липового, который рассказал, как расстреливали сотрудников «Беркута» на Майдане из его оружия.

Шарий заявил в своем блоге, что флешку с этим видео ему подбросили в почтовый ящик с запиской «привет от друзей из СБУ». На нем допрашивают Липового, который поехал на Майдан с карабином «Сайга». 20 февраля он рассказал, что увидел, как на балконе здания консерватории появились люди с оружием и «вели активные действия в адрес сотрудников милиции».

«Одно было охотничье ружье. А второе – воздушка. Они стреляли в работников милиции. Имея с собой оружие, которое превосходит то, что было у этих людей, я решил предложить свою помощь», – заявил Липовой.

У него спросили, совершали ли против него неправомерные действия сотрудники «Беркута» или представители других правоохранительных органов, на что Липовой ответил отрицательно.

В итоге он решил передать стрелкам «Сайгу», из которой они в итоге и вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

«Другого выхода я не видел. Накал был таков», – заявил Липовой.

Он заявил, что это были Иван Бубенчик и Зенек Парасюк. Шарий пояснил, что речь идет об отце экс-депутата Верховной рады Владимира Парасюка.

После стрельбы Липовой заявил, что его карабин «был полностью выстрелен» – все 60 патронов израсходовано.

Липовой после допроса, состоявшегося 24 января 2018 года, был отпущен и до сих пор находится на свободе. После допроса он покинул Украину.

Напомним, 20 февраля, когда произошел якобы расстрел «небесной сотни» сотрудниками «Беркута», стрелять начали именно по сотрудникам правоохранительных органов. Украинские следователи утверждали, что личность людей, стрелявших по «Беркуту», не установлена, хотя активист Майдана Бубенчик заявлял, что именно он открыл огонь, убив двух офицеров милиции.

Позже началась стрельба и по протестующим, однако кто ее вел, так и не установлено. Сообщалось в том числе о грузинских снайперах, которые вели огонь по толпе. В гибели активистов обвинили «Беркут», хотя на Украине многие подчеркивают, что это не доказано, а в списке «небесной сотни» немало случайных людей.