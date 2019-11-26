В «Небесной сотне» нашли десятки не связанных с майданом умерших людей

В список «Небесной сотни», где находятся люди, погибшие от огнестрельных ранений на Майдане в Киеве в феврале 2014 года, включили десятки людей, гибель которых не связана с этими событиями, заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Она напомнила, что в список «Небесной сотни» включили 107 человек, из которых 105 являются Героями Украины посмертно и двое – кавалерами ордена «Небесной сотни» посмертно. Официально считается, что более 80% жертв погибли от огнестрельных ранений, полученных 20 февраля 2014 года на Майдане, однако причины смерти членов «Небесной сотни» опровергают эти данные, заявила Лукаш в своем блоге на сайте «Страна».

Она задалась вопросом, кем и зачем формировался этот список и за что раздавали звание «Герой Украины» и связанные с ним социальные выплаты.

«Как можно было расследовать уголовные дела убитых участников протеста в отрыве от аналогичных убийств сотрудников правоохранительных органов, если они совершались в один период, в одном и том же месте и аналогичным способом – огнестрельными ранениями. Ведь стреляли обе стороны противостояния», – пишет Лукаш.

Также он заметила, что до сих пор не известно, кто был убийцами.

Лукаш, изучив причины смертей членов «Небесной сотни», сформировала четыре группы. Первая – «необъяснимые включения», в которую попали 24 человека.

Среди «Героев Украины», включенных в «Небесную сотню», попала в частности, Ольга Бура, которая умерла 10 марта 2014 года от укола лидокаина, введенного врачом Майдана. У нее была аллергия на препарат, она страдала умственной недостаточностью, не умела читать и писать, плохо разговаривала, а на майдане работала на кухне.

Звание Героя Украины получил также Яков Зайко, пожилой участник демонстрации на улице Институтской 18 февраля, который умер от сердечного приступа в метро. Антонина Дворянец была на демонстрации на улице Институтская 18 февраля, после чего попала в давку в районе метро «Крещатик» и умерла от сердечной недостаточности. Там же и по той же причине умер еще один член «Небесной сотни» Зураб Хурция.

Сергей Синенко из этого же списка сгорел в машине в Запорожской области 13 февраля, предположительной причиной является суицид. Вячеслав Ворона был убит в Киеве 9 марта в результате пьяного конфликта в интернет-кафе.

Виктор Чернец вообще не был на майдане в Киеве, его сбила насмерть автомашина во время блокирования майдановцами трассы у села Подибна Черкасской области 19 февраля. Максим Горошишин во время участия в акциях протеста заболел тяжелой формой пневмонии и умер 19 февраля.

Героем Украины также стал Слободян Тарас, который не имел своего места жительства, жил на свалке. Точная дата его смерти неизвестна.

Еще четыре человека погибли в результате событий, вообще не связанных с Майданом – трое в Донбассе, один в Черкасской области. В третью группу Лукаш включила восемь человек, которые умерли от травм, полученных при не до конца выясненных обстоятельствах.

В четвертую группу включены 69 человек, действительно погибших от огнестрельных ранений. При этом и здесь обстоятельства смерти многих вызывают сомнения.

Отметим, что в январе украинский портал «Страна» опубликовал собственное расследование, основанное на фото и видеоматериалах, которое доказывает, что на Майдане по участникам протестов стреляли не силовики из «Беркута», а снайперы, которые находились на верхних этажах соседних зданий.