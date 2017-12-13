На Украине нашли доказательство стрельбы снайперов по майдановцам

Украинский портал «Страна» опубликовал собственное расследование, основанное на фото и видеоматериалах, которое доказывает, что на Майдане по участникам протестов стреляли не силовики из «Беркута», а снайперы, которые находились на верхних этажах соседних зданий.

Расследование касается, в частности, участника «евромайдана», белоруса Михаила Жизневского, который погиб 22 января 2014 года во время столкновений на улице Грушевского. В его гибели обвинили сотрудников «Беркута», в столкновениях с которыми участвовал Жизневский.

«Страна» указывает, что Жизневский погиб от огнестрельного ранения грудной клетки с повреждениями аорты в области сердца и легких. При этом, как следует из видеоматериалов, раневой канал свидетельствует о том, что выстрел в него был произведен слева направо сверху вниз. Врачи считают, что огонь в белоруса велся, либо когда он наклонился, либо если выстрел был сделан сверху.

Из материалов, сохранившихся с того дня, «Страна» выяснила, что Жизневский был в мотоциклетном шлеме, при себе имел палку и щит. Исходя из этого портал нашел активиста «евромайдана» на видео и нашел момент его гибели, в которой обвинили «беркутовцев».

Портал пишет, что Жизневский у сгоревшего автобуса совершил два броска каких-то предметов в сторону правоохранителей, погрозил им палкой, после чего начал перемещаться за остов сгоревшего транспортного средства. В этот момент он ушел в «мертвую зону» для силовиков, однако происходит вспышка дыма, а шлем Жизневского падает на землю – вероятно, в этот момент его убили.

«Силовики стояли внизу напротив автобуса. И с их позиций в Жизневского по прямой нельзя было попасть, максимум – рикошетом. Характер же раневого канала четко показывает: выстрел шел слева направо сверху вниз. Слева как раз остов автобуса, по прямой – никак. А вот с балкона на улице Грушевского – выстрел мог быть вполне произведен», – пишет «Страна».

Таким образом, это может доказывать, что на самом деле в майдановцев стреляли снайперы, располагавшиеся на соседних зданиях во время событий на Майдане. В частности, на улице Грушевского.

«Страна» же делает вывод, что по крайней мере «беркутовцы» к гибели Жизневского не причастны.

Напомним, ранее в деле о стрельбе на «евромайдане» появились данные о грузинских снайперах, с которыми работал американский инструктор. Были также представлены доказательства присутствия наемников из Грузии на «евромайдане».

Следствие по делу до сих пор не завершено, силовики пытаются обвинить в гибели «небесной сотни» сотрудников «Беркута».

Еще 22 января 2014 года украинские СМИ сообщили, что в теле одного из погибших майдановцев нашли пулю от снайперской винтовки калибра 7,62 мм, а в теле второго – 9-милиметровую пулю от пистолета Макарова.