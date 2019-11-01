Появились подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане

Адвокат бывших бойцов спецподразделения «Беркут» Александр Горошинский раскрыл детали участия грузинских снайперов в украинском Майдане зимой 2014 года.

В интервью «Украинским новостям» Горошинский рассказал, что эти люди прошли военную подготовку в армии Грузии, участвовали в грузино-абхазской войне и южноосетинском конфликте, некоторые из них – в войнах в Ираке и Афганистане. Кроме того, по данным адвоката, они обучались в специальных лагерях, подконтрольных тогдашнему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Горошинский добавил, что руководил грузинскими снайперами бывший грузинский военный Мамука Мамулашвили, сторонник и активный помощник Саакашвили. Именно Мамулашвили, по информации адвоката, и занимался вербовкой граждан для участия в событиях на майдане Независимости в Киеве.

Адвокат сообщил, что в разные дни на Украину прибыли четыре группы грузинских бойцов, приблизительно по 10 бойцов каждая. Им обеспечили проход по поддельным документам без пограничного контроля в аэропортах Тбилиси и Борисполе. В этом, по данным Горошинского, помогали бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, депутат от партии «Народный фронт» Сергей Пашинский, а также американский военный инструктор Кристофер Брайан.

«Кроме того, Пашинский по словам свидетелей, утром 20 января лично вел огонь по толпе протестующих с балкона Консерватории. Среди прочих огонь на поражение вел и [депутат Верховной рады VIII созыва] Владимир Парасюк со своим отцом. Затем их поддержали стрелки, находившиеся в гостинице «Украина», которую тогда контролировали руководители «Самообороны Майдана», – сообщил Горошинский.

По его словам, команды – о том, когда открывать огонь, когда прекращать, когда покидать свои огневые точки, – отдавал Пашинский, а в гостинице «Украина» этим занимались Парубий и Мамулашвили.

Горошинский также предоставил изданию копию заявления одного из грузинских снайперов Александра Ревазишвили, в котором он признается, что был очевидцем событий, происходивших на Майдане. Он рассказал, что дал показания в генпрокуратуре Белоруссии.

По словам Горошинского, грузинские снайперы готовы давать интервью и сниматься в документальных фильмах несмотря на то, что им грозит уголовная ответственность, из-за страха за собственную жизнь. «Их земляки, которые участвовали в преступлениях на Майдане в 2014 году, начали исчезать и погибать при загадочных обстоятельствах», – отметил он.

В ответ на сомнения, выраженные украинским изданием, в достоверности этих показаний, Горошинский подчеркнул, что если бы грузинские снайперы «были фейком, суд уже давно их допросил бы и развенчал этот якобы миф».

«Нет ничего проще, чем допросить свидетелей в суде и процессуальным путем определить достоверность их показаний. Пока приходится говорить об обратном – о том, что уже пятый год идет суд над сотрудниками «Беркута», которых обвиняют в гибели протестующих, но при всех возможностях предыдущей власти в манипуляции информацией, при всей заинтересованности переложить ответственность в гибели граждан на «Беркут», у них ничего не получилось», – заключил Горошинский.

Напомним, еще в декабре 2017 года появились доказательства присутствия на Майдане в 2014 году грузинских снайперов, которыми руководил американский инструктор. Указывалось также, что во время государственного переворота в центре Киева действовали три независимые друг от друга группы снайперов, в том числе грузинские.

В июле 2019 года президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» заявил, что знает об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.