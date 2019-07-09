Путин заявил, что знает о грузинских снайперах на майдане

Президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» заявил, что знает об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.

«Я знаю о том, о чем вы сказали, знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции», – передает слова Путина РИА «Новости».

По словам президента, экс-глава Украины Виктор Янукович неоднократно говорил ему о том, что «у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения», даже против тех, кто взял в руки оружие.

«Я полностью исключаю, что это он мог сделать. А вот те, кто искали повод для госпереворота, те, конечно, вполне могли», – заметил российский лидер.

В декабре 2017 года появились доказательства присутствия на Майдане в 2014 году грузинских снайперов, которыми руководил американский инструктор. Другие данные указывают на то, что во время государственного переворота в центре Киева действовали три независимые друг от друга группы снайперов, в том числе грузинские.