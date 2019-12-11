Сторону потерпевших возмутила тактика адвокатов историка Соколова

Защита подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова пытается максимально снизить его ответственность в преступлении, заявила адвокат, представляющая интересы матери убитой, Александра Бакшеева.

Защита историка планирует максимально снизить ответственность или «создать условия для признания невменяемым», сказала Бакшеева, передает РИА «Новости».

Также защита пытается переквалифицировать убийство на состояние аффекта, что для подсудимого обернется тремя годами лишения свободы, добавила адвокат.

В случае если Соколов, проходящий психолого-психиатрическую экспертизу в Центре Сербского, не будет признан невменяемым, защита может попросить суд присяжных, так как тот «может выступить на публику», уверена Бакшеева.

«Защита говорила, что он пытался компенсировать ущерб. Но это не так. Он не выходил на связь ни с родственниками, ни со мной», – подчеркнула адвокат матери погибшей.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

В конце ноября он был доставлен в Москву и находился в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». В начале декабря Соколова перевели в Центр психиатрии Сербского.