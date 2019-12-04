Историку Соколову не понравился туалет в СИЗО «Бутырка»

Обвиняемому в убийстве аспирантки в Петербурге историку Олегу Соколову поменяли сокамерника в СИЗО «Бутырка», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Вчера мы посетили в психиатрической больнице СИЗО «Бутырка» Олега Соколова... Сейчас он находится с сокамерником, обвиняемым в краже. Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил. Я видел у него «Фауста» Гете. Соколов отметил, что питание в «Бутырке» хорошее. Согласно моим данным, до Нового года он точно будет в Москве», – уточнил Мельников, передает РИА «Новости».

Соколов рассказал Мельникову, что на него не оказывалось никакого давления, перевод из Петербурга прошел нормально.

«Единственное, что ему не понравилось, – состояние туалета. Согласно правилам в местах принудительного содержания, за чистотой камер и отхожих мест обязаны следить сами арестанты. В ближайшее время ему выдадут необходимые моющие средства», – сказал Мельников.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Ученый признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору.

По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.