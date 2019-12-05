Историка Соколова перевели из «Бутырки» в Центр психиатрии Сербского

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5 декабря, четверг | Последнее обновление — 22:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Посол России в США опроверг связь Москвы с группировкой хакеров
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Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем
«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»
Японские мультфильмы могут оказаться смертельными
Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?). Напоминает как по мощи доказательной базы – она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Американские демократы готовят пятый Интернационал
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метровПодробности...
Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай
На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублейПодробности...
Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург
Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории РоссииПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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