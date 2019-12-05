Историка Соколова перевели из «Бутырки» в Центр психиатрии Сербского

Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова перевели из московского СИЗО «Бутырка» в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил источник в следственных органах.

«Он переведен в центр имени Сербского для проведения экспертизы», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Адвокат историка Александр Почуев подтвердил, что Соколова передали врачам. «Его передали на этап в специализированное экспертное учреждение. Название учреждения защита не раскрывает ввиду тайны следствия. <...> В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой», – сообщил адвокат.



Ранее адвокат Соколова сообщил, что его перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.