Сурков объяснил слова Авакова «фантазиями пьяного человека»

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова, который заявлял, что представитель Кремля якобы «психанул» на саммите «нормандской четверки».

«Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его, цитирую, «близко НЕ подпустили» к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «нормандской четверки». «Померольчик», по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного», – приводит слова Суркова «Коммерсант».

Он также охарактеризовал переговоры в Париже, которые, по словам Суркова, не были «ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными». По его словам, переговоры были «скорее долгими».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг слова Авакова о том, что у российской делегации на саммите якобы «сдали нервы».

Аваков говорил, что у Суркова «сдали нервы, он бумаги бросил на стол и кричал: «Мы так не договаривались». Также глава МВД Украины рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сорвался на главу МИД России Сергея Лаврова.

В Париже в понедельник прошли переговоры «нормандской четверки», а также двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры «нормандской четверки» выступили за изменения законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».

Зеленский заявил, что переговоры с Путиным закончились «ничьей», на что глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заметил, что Зеленский еще не понял, в какую игру он играет.

«Если он считает, что это способ убедить украинцев в том, что он равен Путину – это глупо. Президент России сильный переговорщик, и добиться с ним ничьей нахрапом невозможно», – отметил эксперт.

Газета ВЗГЛЯД писала об итогах переговоров в Париже.