Ученые из МГУ доказали континентальность хребта Менделеева

Ученые из Московского государственного университета нашли новые доказательства того, что подводный хребет Менделеева имеет континентальный фундамент, к такому выводу геологи пришли, изучив историю движения тектонических плит в Арктике, сообщила пресс-служба МГУ М.В. Ломоносова со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Earth-Science Reviews.

«Мы доказали, что хребет Менделеева начал формироваться как рифтовая система с масштабным магматизмом около 125 млн лет назад, но этот процесс не перешел в океанический спрединг. Поэтому мы предлагаем классифицировать хребет Менделеева как прерванную вулканическую пассивную континентальную окраину. Это значит, что он является продолжением нашего континента», – заявил заведующий кафедрой геологического факультета МГУ Анатолий Никишин, сообщает ТАСС.

Геологи разработали серию карт, где описаны процессы его геологической и тектонической эволюции за последние 157 млн лет. Это помогло ученым доказать, что хребты Ломоносова и Менделеева возникли не в результате типично «морских» тектонических и геологических процессов, а их континентальных аналогов. Также ученым удалось выяснить, что хребет Менделеева располагается на континентальном фундаменте, который возник еще до начала Ордовикского периода (485-443 млн лет назад).



Геологи называют открытие важным по двум причинам. Во-первых, оно опровергает популярную теорию, описывающую процесс формирования Амеразийского бассейна на дне Северного Ледовитого. Теперь же теоретики вынуждены будут дать новое объяснение возникновению этого углубления.



Во-вторых, «континентальность» хребта Менделеева станет еще одним аргументом в пользу российской принадлежности этого региона дна Арктики. В МГУ заявили, что данные об открытии будут переданы вместе с другими научными доказательствами в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

В 2015 году Россия подала в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В частности речь шла о присоединение хребта Ломоносова, котловины Подводников, хребта Менделеева и других участков морского дна.

Весной 2019 года сообщалось, что подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России, однако ряд вопросов еще предстояло решить.