В ООН признали часть территории Арктики продолжением континентального шельфа России

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России, сообщил глава Роснедр Евгений Киселев.

«В рамках работ, которые выполнялись Роснедрами и Минприроды России в этом году, в частности, на сессиях подкомиссии ООН подготовлены материалы, которые позволят на 49 сессии подкомиссии принять решение, которое является чрезвычайно важным для нас. Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые мы включаем в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации. Это важнейшее заявление, которое в какой-то степени определяет успешность нашей заявки», – сказал Киселев, передает ТАСС.

Однако, по его словам, остаются технические вопросы, связанные с обоснованиями морфологии по конкретным элементам российской заявки. «Я полагаю, что в рамках последующих двух – трех сессий эти вопросы будут решены, и мы добьемся положительного результата в этом направлении», – добавил глава Роснедр.

В феврале сообщалось, что эксперты ООН в рамках предварительных обсуждений высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение шельфа в Арктике.

Напомним, в 2001 году Россия заявила о своих планах на богатый углеводородами участок шельфа в Арктике, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, но тогда заявку отклонили из-за недостатка геологических данных. Новые экспедиции на Северный полюс длились более десяти лет. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа нужно доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

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