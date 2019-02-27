Стала известна реакция ООН на заявку России на шельф в Арктике

Взгляд
27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 08:55  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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В российских элитах окопалась иностранная агентура

Американских шпионов в России больше, чем нам кажетсяФото: FBI Photos/wikipedia.org
Деятельность иностранных шпионов в России за последние годы активизировалась, заявил Дмитрий Песков. Что имел в виду пресс-секретарь президента РФ, действительно ли иностранная разведка вольготно чувствует себя в России, имеется ли у нее агентура в российских элитах – и что было бы нелишним предпринять в связи с этим? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Повторит ли «перестройка» на Кубе крах «перестройки» в СССР

Куба останется «социалистической страной равных граждан», благосостояние которых – кубинский путь к коммунизмуФото: David Mercado/Reuters
Кубинцы проголосовали за новый вариант конституции, и теперь в стране появятся пост президента, частный бизнес и иностранные деньги. Недавно казалось, что список нововведений пополнят даже такие веянья как гей-браки, а идея строительства коммунизма окончательно уйдет в небытие. Вышло немного иначе, но от Кубы Фиделя Кастро остается всё меньше. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
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Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
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Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
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          Стала известна реакция ООН на заявку России на шельф в Арктике

          27 февраля 2019, 08:42

          Текст: Алина Назарова

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          Эксперты ООН в рамках предварительных обсуждений высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение шельфа в Арктике, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

          Подкомиссия ООН в Нью-Йорке рассмотрит документ в марте и августе. В весенней встрече будет участвовать первый заместитель министра Денис Храмов, передает РИА «Новости».

          Международно-правовой статус арктических пространств уже долгое время является предметом спора, главным образом между США, Канадой, Россией, Данией, Швецией, Норвегией и Финляндией.

          В прошлом году ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука СО РАН (ИНГГ) нашли доказательства, обосновывающие заявку России на присоединение арктического шельфа до Северного полюса.

          В 2015 году Россия исправила заявку на расширение своих границ в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова. Также заявку подали Дания и Норвегия.

          В то же время командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что вопреки позиции России Арктика должна оставаться свободной и открытой международной территорией. 


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