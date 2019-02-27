Стала известна реакция ООН на заявку России на шельф в Арктике

Эксперты ООН в рамках предварительных обсуждений высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение шельфа в Арктике, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Подкомиссия ООН в Нью-Йорке рассмотрит документ в марте и августе. В весенней встрече будет участвовать первый заместитель министра Денис Храмов, передает РИА «Новости».

Международно-правовой статус арктических пространств уже долгое время является предметом спора, главным образом между США, Канадой, Россией, Данией, Швецией, Норвегией и Финляндией.

В прошлом году ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука СО РАН (ИНГГ) нашли доказательства, обосновывающие заявку России на присоединение арктического шельфа до Северного полюса.

В 2015 году Россия исправила заявку на расширение своих границ в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова. Также заявку подали Дания и Норвегия.

В то же время командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что вопреки позиции России Арктика должна оставаться свободной и открытой международной территорией.