Ученые нашли веские аргументы в пользу принадлежности арктического шельфа России

Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука СО РАН (ИНГГ) нашли доказательства, обосновывающие заявку России на присоединение арктического шельфа до Северного полюса.

«Данные результаты вносят значительный вклад в обоснование того, что прибрежные континентальные структуры продолжаются далеко за пределы 200-мильной зоны, вплоть до Северного полюса. Наша аргументация является наиболее полной. Это поможет российской заявке успешно пройти рассмотрение, благодаря чему РФ может «прирасти» площадью арктического шельфа свыше 1 млн кв. километров», – говорится в сообщении института, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2015 году Россия исправила заявку на расширение своих границ в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова.

Также заявку подали Дания и Норвегия.

По прогнозам ученых, объем углеводородов в этой области составляет около 4,9 млрд тонн топлива. По конвенции ООН по морскому праву, чтобы расширить шельф, надо доказать континентальную природу прилегающих геологических структур.

Последние исследования ученых ИНГГ показали, что в древности Новосибирские острова, входящие в состав России, могли быть частью континента.

Также другие данные ученых свидетельствуют, что подводный хребет Менделеева, проходящий по центру Северного Ледовитого океана, также может быть частью континентального пространства.

В 2017 году в США признавали отставание от России в освоении Арктики.