Россия, Турция и Иран сделали заявление о попытке создать самоуправление в САР

Страны-гаранты астанинского процесса Россия, Турция и Иран отвергают инициативы создания самоуправления в Сирии под видом борьбы с терроризмом, говорится в итоговом заявлении сторон по итогам международной встречи по САР в Нур-Султане.

Итоговое заявление зачитал первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев, передает ТАСС.

«Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии «на земле», включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран», – огласил он.

Подчеркивается также, что Россия, Иран и Турция примут конкретные меры по защите мирного населения в сирийской провинции Идлиб «в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и снаружи идлибской зоны деэскалации».

Также стороны осуждают атаки Израиля в Сирии, нарушающие международное право и угрожающие безопасности в регионе, подрывающие суверенитет республики и соседних стран, «а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе».

Кроме того, страны-гаранты астанинского процесса выразили неприятие незаконного распределения доходов от продажи нефти в Сирии.

Напомним, 10-11 декабря в Нур-Султане проходит 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате.

В ней участвуют делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, – правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей принимают участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.