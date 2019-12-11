Пенсионеры украли игрушки с новогодней елки в Воронежской области

Неизвестные в городе Семилуки Воронежской области украли игрушки с новогодней елки, установленной на площади Ленина, сообщили очевидцы инцидента.

В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с похищением игрушек.

По словам автора видео, елку поставили лишь пару дней назад. В ролике видно, как группа людей, предположительно, пенсионеров, снимает с праздничной конструкции огромные пластмассовые шары и складывает их в пакет, передает РИА «Новости».

При этом воры продолжили снимать игрушки даже после того, как заметили, что их снимают.

Напомним, 7 декабря в Главном управлении МЧС по Москве посоветовали ответственно подойти к выбору елочных игрушек и не использовать для украшений елок вату.