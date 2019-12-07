В МЧС рассказали, как правильно украшать елку

В Главном управлении МЧС России по Москве посоветовали ответственно подойти к выбору елочных игрушек и не использовать для украшений елок вату.

В МЧС подчеркнули, что «нельзя украшать елки легковоспламеняющимися игрушками, бумагой, ватой и свечами», передает ТАСС.

Также нельзя устанавливать елку вблизи отопительных приборов и разрешать детям самостоятельно включать электрические гирлянды.

«Можно использовать только сертифицированные гирлянды, обязательно выключать их из сети, как и другие электрические приборы, если уходите из дома», – посоветовали в ведомстве.

В МЧС указали, что эти простые правила могут предотвратить пожар и сохранить чью-то жизнь.

В данный момент по всей стране МЧС России проводит внеплановые проверки по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в местах, где будут проводиться массовые новогодние мероприятия.

Особое внимание уделяется профилактической работе на объектах реализации и хранения пиротехнических изделий.

В МЧС напомнили, что покупать пиротехнику необходимо только в специализированных магазинах, петарды и фейерверки должны иметь сертификат соответствия с указанием класса опасности и подробную инструкцию по применению на русском языке.

Указывается, что «пиротехнику нельзя давать детям, а при запуске салютов надо выбирать места, максимально отдаленные от жилых домов, строений, деревьев и линий передачи».

В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что в последние годы количество пострадавших в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями снижается, но задача – сократить их до нуля.

Ранее Роскачество сказало, какая новогодняя ель более экологична.