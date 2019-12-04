Роскачество сказало, какая новогодняя ель более экологична

Живая новогодняя елка не наносит серьезного вреда природе, в отличие от искусственной, производство которой сопряжено парниковыми выбросами, говорится в сообщении Роскачества.

«Урон природе наносит только незаконная вырубка. А те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках... Там их выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Там добавили, что с помощью санитарных вырубок лес прореживают от большого количества деревьев, чтобы не истощать почву, а полученные от продажи средства лесничество использует на восстановление леса.

«Поэтому приобретая ель или сосну в специализированной точке продаж, вы можете быть уверены, что не наносите ущерба экологии», – сообщили в Роскачестве.

При этом искусственные елки, попадая на свалку, вызывают закисление грунтовых вод, а при сжигании выделяют канцерогены. «Поэтому если вы принимаете решение отказаться от живого дерева, покупайте ёлку для долгой эксплуатации и сохраняйте у себя на долгие годы», – отмечают эксперты.

Роскачество советует покупать искусственную елку в крупных супермаркетах, магазинах и специализированных торговых точках при наличии на упаковке информации о наличии или отсутствии вредных химических веществ, об обработке антивоспламеняющими веществами, а также даты изготовления и информации об изготовителе.

Качественное изделие не потеряет свой внешний вид, если погнуть ветки, подергать за иголки или провести рукой против их роста.

Напомним, в январе в МЧС объяснили, почему опасно долго держать в доме елку.