В МЧС объяснили, почему опасно долго держать в доме елку

Новогоднюю ель не следует держать в квартире слишком долго, так как высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность, заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Представитель пресс-службы МЧС уточнил, что «искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, также пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества», передает агентство «Москва».

Подчеркивается, что без присмотра взрослых детям нельзя самостоятельно включать иллюминацию на елке.

Кроме того, следует выключать все гирлянды перед тем, как лечь спать или выйти из дома – может произойти короткое замыкание, которое приведет к пожару.

«Не украшайте елку бумажными игрушками и ватой. Ни в коем случае не украшайте елку свечами, не применяйте в помещении хлопушки и фейерверки. Не одевайте детей в маскарадные костюмы из легко воспламеняемых материалов», – добавили в пресс-службе.

Ранее россияне рассказали о том, как долго хранят новогоднюю елку.