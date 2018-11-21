Россияне рассказали, как долго хранят новогоднюю елку

Более половины россиян выбрасывают живую новогоднюю елку в течение месяца после праздника, хотя некоторые хранят ее до лета, следует из результатов исследования компании MARC.

На Новый год елку наряжает большинство россиян – в этом признались 82% респондентов, передает РИА «Новости».

Около половины опрошенных предпочитают искусственную елку (48%). Живое дерево покупают 27%. Остальные 25% выбирают ели от случая к случаю.

«У большинства опрошенных (59%) живые ели стоят практически месяц с Нового года. Примерно до марта праздничное дерево стоит у 11% россиян, а 4% выбрасывают их летом», – сообщили в MARC.

Для украшения елки россияне выбирают покупные игрушки (48%) и самодельные (5%). Каждый год обновляют игрушки 28% россиян, 38% – делают это раз в два-три года, очень редко – 31%. При этом большинство россиян (59%) берегут елочные игрушки, переходящие из поколения в поколение.

Также россиян спросили о тратах на новогодние подарки. Около трети опрошенных (28%) планирует потратить на подарки менее 5 тыс. рублей. О сумме от 5 до 7,5 тыс. рублей думают 16% опрошенных, от 7,5 до 10 тыс. рублей планируют потратить 12%. Еще 7% опрошенных решили потратить на подарки более 30 тыс. рублей.

Наиболее популярным новогодним подарком стали продукты питания – 86% опрошенных россиян планируют дарить родным и близким конфеты, спиртные напитки и деликатесы. Чуть меньше (77%) предпочитают сувенирную продукцию, а 57% для подарков выбирают парфюмерию, косметику и бижутерию.

Почти каждый третий (27%) в качестве подарка приобретает подарочный сертификат. Деньги дарят близким людям. Например, коллегам деньги на Новый год готовы подарить всего 5% россиян, друзьям – уже 11%, а подарить деньги родственникам планируют 23%.

Опрос проводился по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК), участие в нем приняли 1200 человек старше 18 лет.

Ранее выяснилось, что большинство россиян планируют встретить Новый год в кругу семьи, многие собираются делать подарки на Новый год самим себе. Также стало известно о самых распространенных пожеланиях.