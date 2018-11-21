Россияне рассказали, как будут встречать Новый год

Большинство россиян планируют встретить Новый год в кругу семьи, остальные – встретятся с друзьями, пойдут в ресторан или уедут, свидетельствуют итоги опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Отметить Новый год с семьей решили 68% опрошенных. Еще 17% планируют праздновать в компании друзей, выяснили в «Ромире».

Небольшое число респондентов собираются пойти в ресторан (5%) или выбраться в туристическую поездку (1%). На работе проведут праздник 2% опрошенных.

При этом 6% россиян до сих пор не имеют планов на Новый год.

На подарки россияне готовы потратить в среднем 5,5 тыс. рублей. Более 5 тыс. собрались выделить из бюджета 23% опрошенных, уложиться в диапазон между 3 тыс. и 5 тыс. собираются 22%, от 1 тыс. до 3 тыс. – 20% россиян. Менее 1 тыс. на подарки решили выделить 8%.

Еще 17% опрошенных еще не решили, будут ли они покупать подарки.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Ранее опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что россияне собираются делать себе подарки на Новый год .

Также стало известно о популярных у россиян новогодних подарках и самых распространенных пожеланиях.