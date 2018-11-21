Названы самые популярные желания россиян на Новый год

В новогоднюю ночь порядка 30% россиян пожелают здоровья для себя и близких, еще 11% загадают улучшить свое финансовое состояние, следует из результатов опроса портала SuperJob.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Что еще, кроме новой хорошей работы, вы загадаете под бой курантов? Какое желание загадаете в новогоднюю ночь?».

Выяснилось, что «здоровья себе и близким загадают 3 из каждых 10 россиян», то есть около 30%, а «заработать много денег пожелают в новогоднюю ночь 11%». Счастья и мира во всем мире желают 9% опрошенных, передает ТАСС.

В числе популярных материальных благ респонденты назвали такие вещи, как фотоаппарат, ноутбук, шуба. Из нематериальных целей – поступление в вуз, похудение, хорошее настроение. Такими мечтами поделились 17% опрошенных.

Еще 8% участников опроса заявили, что не верят в чудеса и потому ничего не загадывают или затрудняются с ответом.

Женщины чаще мечтают о здоровье, счастье, любви, свадьбе, а также о недвижимости и путешествиях. Мужчины загадывают самореализацию, развитие бизнеса или выезд на рыбалку.

Опрос проводился 5–7 декабря среди 1 тыс. респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов России.

Ранее были названы самые популярные у россиян подарки на Новый год.