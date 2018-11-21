Названы самые популярные у россиян подарки на Новый год

В этом году в число популярных у россиян новогодних подарков вошли книги, рассказал научный руководитель экспериментальной лаборатории «Нейротехнологии в управлении» Финансового университета при правительстве России Николас Коро.

Коро сообщил, что традиционно перед новогодними праздниками вырастает спрос на парфюмерию и бытовую технику, тогда как декоративная косметика постепенно теряет популярность, передает RT.

Кроме того, к Новому году россияне покупают товары модной индустрии, хотя чаще всего подобные подарки они делают сами себе. Также популярны гаджеты.

«Невероятно приятно, что в этом году книги вновь возвращаются в категорию наиболее популярных подарков, особенно если они дорогие, трендовые. Из новичков – все, что связано с русскими народными промыслами. Такого не было уже более 10 лет», – отметил Коро.

По словам маркетолога, детям россияне дарят гаджеты и книги, а также конфеты, одежду и игрушки.

Траты россиян на подарки зависят от уровня дохода. «Мы проводили исследование в московских университетах. Студенты планируют потратить на подарки в среднем до 4,6 тыс. рублей. У менеджеров среднего или средне-высокого звена этот показатель колеблется в пределах от 19 до 22 тыс. рублей», – сказал он.

При этом, по оценкам Коро, в среднем по стране люди готовы потратить на новогодний стол около 15 тыс. рублей.

Во вторник депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагал создать в России централизованную систему сбора «ненужных» новогодних подарков и раздавать их малоимущим.