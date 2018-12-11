Депутат предложил отдать «ненужные» новогодние подарки малоимущим

В России необходимо создать централизованную систему сбора «ненужных» новогодних подарков, в том числе, которые чиновники не могут принять в силу своей должности, и раздавать их малоимущим, с таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

Соответствующее письмо депутат направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину.

«Очень часто возникает ситуация, когда подарок не нравится одаряемому или ему не нужен. Или же, если говорить о государственных служащих, одаряемый не может принять подарок выше определенной стоимости в силу работы на определенной должности», – передает РИА «Новости» содержание письма.

Власов отметил, что в результате «огромное количество вещей» либо хранятся в уполномоченном органе с необходимостью дальнейшего выкупа, либо выбрасывается, либо «пылится дома».

По его словам, эффективным решением было бы создание централизованной системы сбора ненужных подарков с последующим распространением между малоимущими и лицами, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию.

Накануне директор департамента развития госслужбы Министерства труда Дмитрий Баснак заявил, что врачам, учителям и другим служащим госорганизаций и органов местного самоуправления могут запретить любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции.