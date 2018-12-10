В Минтруда предложили запретить подарки врачам и учителям

Директор департамента развития госслужбы министерства труда Дмитрий Баснак заявил, что врачам, учителям и другим служащим госорганизаций и органов местного самоуправления могут запретить любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, распространяющий антикоррупционные стандарты на сотрудников нескольких должностей, подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления, сказал Баснак в интервью РИА «Новости».

По словам главы департамента, эти стандарты на данный момент действуют только в отношении федеральных служащих.

Баснак уточнил, что нормы затронут учреждения, предприятия и структуры, финансируемые из бюджета.

«Например, почти все учреждения здравоохранения и образования. Также предусматривается распространение стандартов на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями», – пояснил Баснак.

На сотрудников этих учреждений планируется распространить «запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе бюджетных учреждений – то есть это касается и врачей, учителей», заявил глава департамента.

Этим сотрудникам также будет необходимо сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и факты склонения к коррупции.

По словам чиновника, популярная практика «благодарить врачей коньяком» является сомнительной.

«Минздрав неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно», – сказал Баснак.

На данный момент на учителей и врачей распространяется 575-я статья Гражданского кодекса, согласно которой работникам культуры, образования и здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тыс. рублей.

В случае, если проект закона примут, нельзя будет дарить ничего, кроме цветов, канцелярской печатной продукции, ценных подарков, врученных в качестве поощрения и наград от работодателей или вышестоящих организаций.

Сотрудникам будет грозить дисциплинарная ответственность, которая предусмотрена Трудовым кодексом. «Замечание, выговор или увольнение – останется на усмотрение работодателя. Всегда нужно соблюдать баланс интересов как работника, так и работодателя. Если никакой коррупционной составляющей нет, то и увольнять, по нашему мнению, по общему основанию нецелесообразно», – добавил Баснак.

Кроме запрета на подарки законопроект предусматривает подготовку перечня должностей, замещение которых связано с коррупционным риском. В частности, под этот перечень попадают начальники, главные бухгалтеры и должности, связанные с финансово-хозяйственной частью, пояснил глава департамента.

На такие лица будут распространяться более серьезные ограничения и обязанности, включая сведения о доходах и расходах, запрет на предпринимательскую деятельность без согласия работодателя. Разрешение начальства потребуется и для деятельности органов управления и контроля иной коммерческой организации.

Также сотрудники будут не вправе работать в случае близкого родства или свойства, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Работникам будет запрещено осуществлять оплачиваемую деятельность, которая финансируется за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае если другое не предусмотрено международным договором Российской Федерации или ее законами.