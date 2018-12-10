В Минтруда предложили запретить подарки врачам и учителям

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10 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»

Чубайс уличил россиян в неблагодарности к олигархамФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Анатолий Чубайс, идеолог либеральных реформ 1990-х годов, выступил с новым весьма противоречивым заявлением. Бурное обсуждение вызвали его слова о том, что россияне «ни разу так и не сказали спасибо бизнесу за отстроенную страну». Насколько справедливы эти упреки и должно ли общество действительно сказать спасибо Чубайсу и его соратникам? Подробности...
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«Единая Россия» станет более открытой

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
В Москве завершился двухдневный съезд «Единой России». Выступивший перед делегатами Владимир Путин призвал работать на результат, а не топтаться на месте, и не допускать заносчивости и хамства. После обсуждения кодекса поведения было решено создать партийную комиссию по этике. По оценке наблюдателей, такое стремление к обновлению поможет ЕР осуществить легкий ребрендинг, а «какое-то количество членов партии останется без партбилетов». Подробности...
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Как феминистки калечат русский язык

На фото, если верить современным феминисткам - солдатка. Хотя на самом деле это слово означает в русском языке жену или вдову солдатаФото: Сергей Коньков/ТАСС
«Едва ли самой женщине-медику будет приятно услышать в свой адрес «врачиха», она скорее предпочтет «врач», – рассказал газете ВЗГЛЯД известный лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз. По его словам, широкому использованию феминитивов мешают в том числе внутриязыковые проблемы. Подробности...
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Почему Ирак отторг демократию по-американски

Общество Ирака так и не пришло к единствуФото: Essam al-Sudani/Reuters
Работа парламента Ирака парализована, а утверждение кабинета министров не состоялось. Вот уже шесть месяцев государственный аппарат страны не может функционировать. А казалось бы, США сделали все для насаждения в стране эффективной демократии. Почему перенесенная с Запада парламентская система в условиях Ирака доказывает свою полную нежизнеспособность? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Народ с открытыми настежь дверями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...

Почему с Трампом бесполезно разговаривать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...
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Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
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          В Минтруда предложили запретить подарки врачам и учителям

          10 декабря 2018, 08:33

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Директор департамента развития госслужбы министерства труда Дмитрий Баснак заявил, что врачам, учителям и другим служащим госорганизаций и органов местного самоуправления могут запретить любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции.

          Правительство внесло в Госдуму законопроект, распространяющий антикоррупционные стандарты на сотрудников нескольких должностей, подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления, сказал Баснак в интервью РИА «Новости».

          По словам главы департамента, эти стандарты на данный момент действуют только в отношении федеральных служащих.

          Баснак уточнил, что нормы затронут учреждения, предприятия и структуры, финансируемые из бюджета.

          «Например, почти все учреждения здравоохранения и образования. Также предусматривается распространение стандартов на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями», – пояснил Баснак.

          На сотрудников этих учреждений планируется распространить «запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе бюджетных учреждений – то есть это касается и врачей, учителей», заявил глава департамента.

          Этим сотрудникам также будет необходимо сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и факты склонения к коррупции.

          По словам чиновника, популярная практика «благодарить врачей коньяком» является сомнительной.

          «Минздрав неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно», – сказал Баснак.

          На данный момент на учителей и врачей распространяется 575-я статья Гражданского кодекса, согласно которой работникам культуры, образования и здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тыс. рублей.

          В случае, если проект закона примут, нельзя будет дарить ничего, кроме цветов, канцелярской печатной продукции, ценных подарков, врученных в качестве поощрения и наград от работодателей или вышестоящих организаций.

          Сотрудникам будет грозить дисциплинарная ответственность, которая предусмотрена Трудовым кодексом. «Замечание, выговор или увольнение – останется на усмотрение работодателя. Всегда нужно соблюдать баланс интересов как работника, так и работодателя. Если никакой коррупционной составляющей нет, то и увольнять, по нашему мнению, по общему основанию нецелесообразно», – добавил Баснак.

          Кроме запрета на подарки законопроект предусматривает подготовку перечня должностей, замещение которых связано с коррупционным риском. В частности, под этот перечень попадают начальники, главные бухгалтеры и должности, связанные с финансово-хозяйственной частью, пояснил глава департамента.

          На такие лица будут распространяться более серьезные ограничения и обязанности, включая сведения о доходах и расходах, запрет на предпринимательскую деятельность без согласия работодателя. Разрешение начальства потребуется и для деятельности органов управления и контроля иной коммерческой организации.

          Также сотрудники будут не вправе работать в случае близкого родства или свойства, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

          Работникам будет запрещено осуществлять оплачиваемую деятельность, которая финансируется за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае если другое не предусмотрено международным договором Российской Федерации или ее законами.


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