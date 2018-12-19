Россияне рассказали, кого будут поздравлять с Новым годом

На Новый год россияне приготовили подарки не только близким и коллегам, но и себе, а около 16% не будут никого поздравлять, свидетельствуют итоги опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

«Большинство россиян будут поздравлять родственников (69% опрошенных). Своим вторым половинам приготовят подарок 38%. Друзей поздравят 23%. 13% не забудут одарить себя. 10% приготовят презенты для коллег. 16% никого не будут поздравлять на Новый год», – передает результаты опроса РИА «Новости».

Опрошенные рассказали, что на подарок близким готовы потратить в среднем 4,7 тыс. рублей, себе – 4,5 тыс., партнеру – около 4,3 тыс. рублей. Подарки друзьям будут стоить около 3,7 тыс., коллегам – в 3,1 тыс. рублей.

Выяснилось, что женщины чаще готовят подарки родственникам, коллегам и себе, но готовы потратить на это меньше. Тогда как мужчины чаще планируют подарки для партнерши и закладывают более значительные суммы.

«Молодежь наиболее щедра на подарки и чаще других поздравляет любимых, коллег, друзей. На подарки родственникам и друзьям россияне моложе 24 лет планируют потратить примерно столько же, сколько и более зрелые респонденты, а на подарки коллегам – несколько больше. Респонденты старше 45 лет чаще стремятся побаловать презентом себя и расходы на подарок себе закладывают выше, чем на всех прочих», – говорится в исследовании.

Оказалось, что россияне с доходом более 45 тыс. рублей чаще респондентов с более низким доходом говорят о нежелании дарить подарки кому бы то ни либо.

Опрос проводился с 11 по 17 декабря среди 10 тыс. экономически активных жителей России старше 18 лет в 810 населенных пунктах во всех федеральных округах.