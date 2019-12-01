В Киеве трехлетний сын депутата погиб при обстреле машины отца

В центре украинской столицы обстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщают украинские СМИ.

По информации ТСН, за рулем находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Он сообщил, что при стрельбе был убит его сын.

«Других подробностей Соболев не захотел рассказывать», – говорится в сообщении украинской Телевизионной службы новостей.

Украинское издание «Факты» уточняет, что у Соболева пятеро детей. В результате стрельбы был убит самый младший, мальчику было три года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».