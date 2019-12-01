Франция раскритиковала США за «статью F-35» в уставе НАТО

Соединенные Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности, заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Нельзя допустить, чтобы статья пятая устава НАТО (о коллективной обороне) превращалась под давлением Вашингтона в «статью F-35» (истребители-бомбардировщики производства компании Lockheed Martin – прим. ВЗГЛЯД), которая бы обязывала страны НАТО покупать американские вооружения», – передает ТАСС заявление французского министра.

По ее словам, Европе следует создать военные инструменты, которые «соответствовали бы ее экономической и политической мощи».

Напомним, ранее авиастроители призывали Париж и Берлин срочно обеспечить создание конкурента F-35.

Парли заявила, что Североатлантический альянс никогда не станет инструментом суверенитета для Европы. Такой инструмент, по ее словам, европейцы должны построить самостоятельно. «Суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга», – сказала министр.

Французский министр напомнила слова президента республики Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО» и в этой связи отметила, что глава государства стремится побудить членов Североатлантического альянса к необходимой дискуссии, чтобы придать основам НАТО «новую динамику».

Одновременно Парли указала, что нельзя обеспечивать безопасность Европы без диалога с Россией. «Без диалога не будет безопасности», – заключила она.

Напомним, ранее Макрон выступил с громким высказыванием о «смерти мозга» НАТО и потребовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от альянса в вопросах обороны. Французские СМИ в этой связи предрекли НАТО «медленную смерть».

Кроме того, Макрон отказался считать Россию врагом, что немецкие СМИ объяснили желанием французского лидера найти внешнеполитические альтернативы.

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