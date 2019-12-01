В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека

В результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе 22 человека погибли и еще 21 пострадал, сообщает МВД страны.

Автобус, в котором было 43 человека, перевернулся и съехал в кювет. Машина направлялась из столицы Туниса, она принадлежала частному туристическому агентству. Гражданство пострадавших неизвестно, передает РИА «Новости».

В воскресенье утром в Забайкалье с моста упал автобус с туристами, погибли 19 человек, 18 пострадали.