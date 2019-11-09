Трамп назвал Германию одним из самых ценных союзников

Американский лидер Дональд Трамп поздравил Германию с 30-й годовщиной падения Берлинской стены, назвав Берлин одним из самых ценных союзников США.

«Мы продолжим работать вместе с Германией, одним из наших самых ценных союзников, чтобы пламя свободы светило, как луч надежды и возможностей для всего мира», – приводит ТАСС слова Трампа.

Также Трамп раскритиковал власти Восточной Германии и социалистического блока, которые, по его словам, угнетали народы своих стран, передает РИА «Новости».

«На протяжении четырех десятилетий восточногерманская пропаганда трубила о процветающем рае для рабочих со своей стороны стены. Но требующие ремонта квартиры и пустые продуктовые магазины говорили со всем о другом», – отметил президент.

По его словам, холодная война давно прошла, но «тиранические режимы по всему миру продолжают использовать репрессивную тактику тоталитаризма в стиле Советского Союза».

«Пусть судьба Берлинской стены будет уроком репрессивным режимам и правителям по всему миру: никакой железный занавес не сдержит железную волю людей, стремящихся к свободе», – добавил он.

Кроме того, Трамп процитировал строчки из «Фауста» Иоганна Вольфганга Гете: «Свобода достается только тем, кто борется за нее каждый день».

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о вкладе экс-лидера СССР Михаила Горбачева в ликвидацию Берлинской стены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла о разрушении появившихся у Европы после падения Берлинской стены надежд.

Напомним, 9 ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а 3 октября 1990 года ГДР прекратила свое существование как государство. 3 октября 1990 года ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что падение Берлинской стены зависело от одного человека.