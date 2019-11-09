Штайнмайер оценил вклад Горбачева в ликвидацию Берлинской стены

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о вкладе экс-лидера СССР Михаила Горбачева в ликвидацию Берлинской стены.

«Конечно, без большой поддержки из Вашингтона, но также без мужественных и человечных решений Михаила Горбачева в Москве история не была бы столь счастливой и все не происходило бы столь мирно», – цитирует ТАСС Штайнмайера.

Он подчеркнул, что на ликвидацию стены также повлияли выступления людей в Будапеште, Познани, Варшаве, Гданьске и Кракове, события в Праге и Братиславе.

«Берлинская стена пала после долгой, зачастую полной отчаяния, а потому отважной борьбы», – считает он.

Штайнмайер заявил, что Венгрии, Польше, Чехии и Словакии удалось «вырвать для себя свободу» и положить конец разделению континента. Он добавил, что «свобода Европы – это их заслуга».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о разрушении появившихся у Европы после падения Берлинской стены надежд.

Напомним, 9 ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а 3 октября 1990 года ГДР прекратила свое существование как государство. 3 октября 1990 года ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что падение Берлинской стены зависело от одного человека.