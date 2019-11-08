Захарова заявила о разрушении появившихся у Европы после падения Берлинской стены надежд

Надежды ряда государств на создание единой, процветающей Европы без каких-либо разделительных линий после падения Берлинской стены не оправдались, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что «падение Берлинской стены породило у людей большие ожидания на создание мирной, процветающей, единой Европы без каких-либо разделительных линий», однако «эти надежды не оправдались», передает ТАСС.

«Как тогда рухнула Берлинская стена, сейчас рушатся эти самые надежды», – добавила она.

По словам представителя МИД, мир и безопасность в Европе должны иметь универсальный и неделимый характер.

«Как вы знаете, Россия в своей внешней политике всегда следовала и будет следовать этим принципам, и мы рассчитываем на встречные шаги в этом направлении со стороны наших партнеров», – добавила Захарова.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос об отношении россиян к падению Берлинской стены.

Чаще всего респонденты заявляли, что на момент падения Берлинской стены отнеслись к данному событию положительно (28% в 2019 году и по 32% в 2009 и 2005 годах), а 11% до 15% в разные годы утверждали, что не успели тогда разобраться в ситуации.

В пятницу, 8 ноября, сообщалось, российской стороне было направлено приглашение для участия в мероприятиях, посвященных 30-летию падению Берлинской стены.

Напомним, 9 ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а 3 октября 1990 года с 00 часов ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.