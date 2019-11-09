Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Британии в связи с Brexit

Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу Великобритании, понизив его со «стабильного» до «негативного» в связи с «ослаблением институтов, которое повлекли за собой серьезные проблемы в связи с Brexit».

«Кредитный рейтинг британского правительства поддерживается широкой, гибкой и конкурентоспособной экономикой», – приводит комментарий Moody's ТАСС.

Сам рейтинг Великобритании подтвержден на уровне «Aa2».

Напомним, в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обещали поставить вопрос о перевыборах в парламент Соединенного Королевства в случае новой отсрочки Brexit, предоставленной ЕС по требованию нынешнего состава парламента.

В конце октября Палата общин британского парламента приняла законопроект, в соответствии с которым 12 декабря в Соединенном Королевстве должны пройти досрочные парламентские выборы.

В преддверии выборов британские партии объединились с целью остановить выход Великобритании из ЕС, за который на общенациональном референдуме высказалось подавляющее большинство жителей Соединенного Королевства.

В МИД России затягивание Brexit объяснили возможностью «ослабить позиции европейских партнеров, измотав их отсутствием понимания перспективы и возможности стратегического планирования».

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