В ЛНР заподозрили США в подстрекательстве Киева к нарушению Минских соглашений

«Мнение» временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о возможности замены военнослужащих ВСУ на нацгвардейцев на участках разведения сил в Донбассе можно рассматривать как поощрение Киева к нарушению Минских соглашений, указал глава представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.

В заявлении руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаила Филипоненко подчеркивается, что одним из условий отвода сил и средств на участках разведения сторон в Донбассе является отсутствие там вооруженных людей, передает РИА «Новости».

«В соответствии с пунктом 9 Рамочного решения трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года нахождение сил и/или средств на участках разведения является нарушением, на которое руководство Вооруженных сил Украины должно оперативно реагировать для их устранения. Другими словами, в случае прибытия в районы разведения подразделений Нацгвардии и полиции, ВСУ просто обязаны их оттуда выдворить», – подчеркивается в заявлении Филипоненко.

Руководитель представительства Луганской народной республики в СЦКК обратил внимание, что после разведения сил нахождение на этих участках разрешено только офицерам СЦКК.

«Дополнение к комплексу мер определяет, что под термином Вооруженные силы Украины понимаются вооруженные силы Украины, Национальная гвардия Украины, другие воинские формирования и правоохранительные органы Украины. Поэтому высказанное господином Тейлором «мнение» о возможности замены украинских военнослужащих на нацгвардейцев можно рассматривать, как поощрение Киева к нарушению Минских договоренностей», – указал Филипоненко.

Руководитель СЦКК призвал подобными заявлениями «представителей Западных стран» не провоцировать Киев на нарушение минских договоренностей.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

После этого ДНР предупредила Киев об ответе на ввод украинской полиции в Петровское.

Напомним, украинская сторона сорвала разведение сил у поселка Петровское, которое было запланировано на 4 ноября. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил не состоялось из-за нарушений режима тишины.

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