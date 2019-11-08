ДНР предупредила Киев об ответе на ввод украинской полиции в Петровское

Ввод украинской полиции и национальной гвардии в район Петровского после вывода оттуда армейских подразделений повлечет зеркальные меры со стороны Донецкой народной республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики: министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым», – говорится в заявлении Пушилина, которое публикует «Донецкое агентство новостей».

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны войти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Пушилин напомнил, что рамочное решение минской Контактной группы не допускает нахождения на участках разведения сил и средств каких-либо вооруженных формирований, кроме офицеров Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Глава ДНР также выразил обеспокоенность в связи с заявлением американского дипломата. «Такой непрофессиональный, халатный подход американского представителя в этом вопросе недопустим, поскольку может ввести в заблуждение кого-нибудь из украинских чиновников», – сказал Пушилин.

Он добавил, что американский дипломат дал «извращенное толкование» рамочному соглашению.

Глава ДНР в четверг подтвердил, что республика готова 9 ноября приступить к отводу на участке разведение сил и средств «Петровское – Богдановка». До этого ДНР уведомила ОБСЕ о готовности начать разведение в указанную дату.

Напомним, украинская сторона сорвала разведение сил у поселка Петровское, которое было запланировано на 4 ноября.

Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил не состоялось из-за нарушений режима тишины.