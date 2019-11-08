В омском филиале Эрмитажа рассказали о визите Путина и Токаева

В Омске открылся центр «Эрмитаж-Сибирь», строительство которого велось несколько лет. Сибирское представительство Государственного Эрмитажа стало третьим в стране после филиалов в Выборге и Казани, а первыми гостями музея стали президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Для размещения центра «Эрмитаж-Сибирь», официального представительства государственного Эрмитажа, было выделено здание широко известного в дореволюционной России страхового общества «Саламандра», которое реставрировали и реконструировали», – рассказала газете ВЗГЛЯД директор Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля Фарида Буреева.

«Это здание было приведено в соответствие со всеми музейными требованиями. Оно имеет все необходимые параметры, чтобы обеспечить температурно-влажностный и световой режимы, а также надлежащий уровень безопасности», – добавила собеседник.

Выставки государственного Эрмитажа будут занимать 4-й этаж здания, к ним также примыкают пространства для работы с детской и юношеской аудиторией, отметила директор музея. В настоящее время там открылась выставка под названием «Сжимая рукоять меча... Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока». Экспозиция отработает полгода, после чего в центр приедет другой выставочный проект, пояснила Буреева.

«На третьем этаже центра расположены экспозиционные залы, где разместится постоянная экспозиция отечественного искусства XX столетия из коллекции омского музея им. Врубеля. На втором этаже – сменные экспозиции. Кроме выставочных пространств, здание центра «Эрмитаж-Сибирь» обладает тремя фондохранилищами. Здесь разместятся коллекции прикладного искусства, а также советской живописи и графики», – поделилась собеседник.

По большому счету все, что необходимо как для комфортного пребывания коллекций из собрания государственного Эрмитажа, так и для посетителей выставок – предусмотрено, отметила она.

«А в четверг центр «Эрмитаж-Сибирь» осмотрели два президента – Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. То, что президенты нашли время для посещения нашего музея – подчеркивает значимость события для культуры не только Омска и области, но и Сибирского региона в целом. И для нас большая честь принимать глав двух государств. Наши гости с большим вниманием и интересом ознакомились с экспозициями всех трех выставок, которые сейчас здесь работают», – заключила Фарида Буреева.

Напомним, в начале ноября в Омске открылся Центр «Эрмитаж-Сибирь» – комплекс, ставший третьим в стране «спутником» государственного музея Эрмитаж, расположенного в Санкт-Петербурге.

Ежегодно центр «Эрмитаж-Сибирь» будет принимать выставки из Санкт-Петербурга и станет местом притяжения для омичей, жителей Сибирского федерального округа и Республики Казахстан, которые смогут, не выезжая далеко за пределы своего региона, приобщиться к шедеврам искусства и познакомиться с уникальным наследием мировой культуры.