Открылось первое представительство Эрмитажа за Уралом

В среду в Омске открылся культурно-просветительный центр «Эрмитаж-Сибирь», который стал первым за Уралом представительством государственного Эрмитажа. Центр открыли выставкой «Сжимая рукоять меча… Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока».

«Этой третий центр подобного рода, функционирующий на территории России, и первый эрмитажный центр за Уралом. Как показала практика, эти центры привлекают колоссальное внимание, стимулируют развитие культуры и художественной жизни, способствуют развитию межмузейных связей. Каждый, кто придет на выставку в эрмитажный центр, захочет потом поехать в Большой Эрмитаж в Петербурге», – передает ТАСС слова министра культуры Владимира Мединского.

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что «Эрмитаж-Сибирь» укрепил культурные связи между сибирским городом и Санкт-Петербургом.

«Если раньше Омск считался музыкальным, театральным и фестивальным [центром Сибири], то сегодня он стал и музейным центром Сибирского федерального округа», – сказал глава региона.

По словам генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, в культурном центре будет проходить множество мероприятий, подобных тем, что организовывает в Санкт-Петербурге Государственный Эрмитаж.

«Это будут премии журналистам, мастер-классы, мастер-классы по работе с детьми и многое-многое другое», – сказал Пиотровский.

Первой выставкой «Эрмитажа-Сибирь» стала экспозиция «Сжимая рукоять меча… Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока».

«Это выставка про воинов как часть культуры разных народов, как часть культуры мировой. Там множество вещей, которые перекликаются и с давним прошлым, и сегодняшним, и с завтрашним днем», – рассказал Пиотровский. Он добавил, что экспозиции в представительстве будут меняться каждые 6 месяцев.

«Выставки будут не только из Эрмитажа. Например, в «Эрмитаже-Казань» 2 или 3 раза выставку делала Третьяковская галерея», – отметил генеральный директор музея.

Центр «Эрмитаж-Сибирь» разместился в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества «Саламандра» начала XX века. Помимо проведения выставок, в центре «Эрмитаж-Сибирь» музейных работников со всей Сибири будут знакомить с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.