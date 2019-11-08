В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

У самолета Embraer-190, который в пятницу утром должен был совершить рейс в Магадан, при подготовке к вылету из Хабаровска загорелся двигатель, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, возгорание произошло «при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск – Магадан воздушного судна Embraer-190 (ООО «Авиакомпания «Икар») во время запуска двигателей», передает ТАСС.

«Пожар локализован силами аэропортовых служб. Находившиеся на борту 18 пассажиров и 5 членов экипажа эвакуированы, никто не пострадал», – сообщили в пресс-службе.

По факту произошедшего прокуратура с привлечением контролирующих органов начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Напомним, в августе пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин смогли посадить на кукурузное поле в Подмосковье авиалайнер Airbus А321 «Уральских авиалиний», у которого после столкновения со стаей птиц загорелся и отвалился двигатель.

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