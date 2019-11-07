Россия заявила о готовности передать Франции останки соратника Наполеона

Москва готова передать Парижу найденные под Смоленском останки соратника Наполеона генерала Гюдена, если французская сторона выразит соответствующее желание, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, об этой истории хорошо известно. Действительно, наши и французские археологи здорово поработали, и документы изучили, и провели совместные раскопки. Собственно, все тесты ДНК, насколько я понимаю, подтвердили, что это действительно генерал Гюден», – сказал Песков.

Он отметил, что Путину «уже известно об этой истории», передает РИА «Новости».

«Конечно, в случае, если французская сторона обозначит свои намерения на это счет, свою заинтересованность на этот счет, то, конечно, мы будем готовы оказать всяческое содействие», – добавил Песков.

Останки, принадлежность которых вызывала вопросы экспертов, были обнаружены летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона – генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену.

Историк оценила находку останков наполеоновского генерала.