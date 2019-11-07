Историк оценила находку останков наполеоновского генерала под танцполом в Смоленске

Шарль Этьен Гюден, останки которого нашли в Смоленске, был одним из лучших генералов наполеоновской армии, заявила газете ВЗГЛЯД Лидия Ивченко, историк и специалист по войне 1812 года.

Ранее в июле 2019 года под фундаментом танцевального зала в Смоленске археологи обнаружили неизвестные останки. В ноябре ДНК-тест подтвердил, что они принадлежат одному из генералов французского императора Наполеона Бонапарта Шарлю Этьену Гюдену. Гюден погиб в августе 1812-го в сражении при Валутиной горе, где он получил смертельную рану – его ногу раздробило ядром от бедра и до икры, говорит Ивченко.

«Это был один из лучших генералов наполеоновской армии, то есть, как его считали, образец дивизионного командира. При всем том, что Сезар Шарль Этьен Гюден де ля Саблоньер, по фамилии чувствуется, что он происходил из аристократической фамилии», - рассказывает историк.

Она также отметила, что Гюден был на год моложе Наполеона и окончил ту же военную школу. В 1800 году служил в штабе корпуса рейнской армии, которая сражалась с Германией, где получил чин дивизионного генерала. Отличился во время сражений при Пултуске и Прейсиш-Эйлау. Дальше был удостоен титула графа империи, был губернатором дворца Фонтенбло. В 1812 году он командовал третьей пехотной дивизией, входившей в состав первого армейского корпуса маршала Луи-Николя Даву, князя Экмюльского.

«Князь Экмюльский приходился ему родственником. Хотя он был человеком довольно резким и требовательным, его даже называли французским Аракчеевым, но тем не менее Гюдена он как-то особенно любил, отличал, считал, что это образец генерала», - добавила российский историк.