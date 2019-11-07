Трамп отреагировал на анонс пресс-конференции генпрокурора США по Украине

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ, согласно которым он попросил генпрокурора Уильяма Барра провести пресс-конференцию и заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с лидером Украины Владимиром Зеленским.

«История в Washington Post, конечно, подхваченная фейковой CNN, сообщающая о том, что «президент Трамп попросил генпрокурора Барра провести объяснительную пресс- конференцию по Украине» – это абсолютная неправда и еще одна фейковая новость из анонимных источников, которые не существуют», – написал Трамп в Twitter.

Ранее американский посол в ЕС Гордон Сондленд подтвердил демократам палаты представителей, что администрация президента США Дональда Трампа связывала просьбу к Киева о расследовании в отношении Байдена с возможным визитом в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем более половины американцев поддержали начатую демократами в Конгрессе США процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. В то же время большинство американцев предсказали победу Трампа на выборах в 2020 году.

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