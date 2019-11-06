Посол в ЕС подтвердил связь просьбы Трампа по делу Байдена со встречей с Зеленским

Американский посол в ЕС Гордон Сондленд подтвердил демократам палаты представителей, что администрация президента США Дональда Трампа связывала просьбу к Киева о расследовании в отношении Байдена с возможным визитом в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в показаниях Сондленда по делу об импичменте Трампа. Посол ответил на вопросы демократов палаты представителей еще в октябре, но расшифровку его показаний палата опубликовала только сейчас.

«Верно ли, что, поскольку существовали условия для встречи, которую хотели украинцы (визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон) и которую хотели вы, она не могла произойти, пока Украина не сделала ход (объявила о расследовании в отношении политического противника Трампа Джо Байдена и его сына), которого требовали президент и (адвокат Трампа Руди) Джулиани?», – спросили посла демократы в ходе слушаний, передает РИА «Новости».

Посол ответил на этот вопрос утвердительно. «Если Вы говорите о том, что эти условия должны были быть выполнены для получения встречи, то, это то, как я это понимал», – сказал Сондленд.

По его словам, Трамп «хотел обнародования любого обещания со стороны Украины в любом контексте».

Сондленд отметил, что узнавал о том, чего именно добивался Трамп и его адвокат от Киева постепенно. В частности, он утвердительно ответил на вопрос о том, существовала ли эволюция от общего интереса к борьбе с коррупцией, к интересу в отношении Burisma и, в конечном итоге, осознание, что Трамп был заинтересован в расследовании в отношении Байденов.

«Показания ясно свидетельствуют, что в обмен на объявление (о начале расследования) президент Трамп наградил бы украинского президента очень желанной встречей в Белом доме и ранее отозванной критически важной военной помощью на миллионы долларов», – заключается в опубликованном на сайте комитета по разведке заявлении конгрессменов.

Тем временем более половины американцев поддержали начатую демократами в Конгрессе США процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

1 ноября Трамп отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента США. «Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» – написал Трамп в своем Twitter.

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