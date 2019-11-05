Более половины американцев поддержали процедуру импичмента Трампа

Более половины американцев поддерживают начатую демократами в Конгрессе США процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, следует из данных опроса, проведенного по заказу The Wall Street Journal и телекомпании NBC.

В опросе указано, что 53% его участников позитивно оценивают процедуру импичмента, а 44% придерживаются противоположного мнения. При этом 49% считают, что та информация, которой они располагают сейчас, дает основания для того, чтобы Трампа подвергли импичменту и отрешили от должности президента, а 46% уверены в том, что этого делать не следует, передает ТАСС.

Среди демократов, участвовавших в опросе, 88% уверены в необходимости импичмента и 92% не одобряют деятельность Трампа на посту президента. Среди республиканцев ситуация прямо противоположная: 90% выступают против импичмента и 91% одобряют деятельность Трампа.

В опросе участвовали 900 человек, уровень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 3,27%.



Один из проводивших опрос экспертов – республиканец Билл МакИнтарф – расценил полученные результаты как свидетельство того, что «в обществе существует эмоциональное перенапряжение».

«Результаты выборов предсказывать очень сложно, когда у избирателей существуют такие, никогда ранее не наблюдавшиеся настроения», – добавил он.

31 октября палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента американского президента Дональда Трампа.

1 ноября Трамп отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента США. «Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» – написал Трамп в своем Twitter.

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