Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.13 комментариев
Захарова осудила отказ США участвовать в конференции ООН по Палестине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала решение Вашингтона не участвовать в обсуждении ближневосточного урегулирования в ООН, подчеркнув двойные стандарты американской политики.
США не стали участвовать в конференции ООН по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Госдеп счел конференцию вредной для дипломатии, «пощечиной жертвам 7 октября» и «оскорблением», передает РИА «Новости».
«А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощёчина ли это американским союзниками во Второй мировой войне – солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землёй, как это произошло с Холмом Славы во Львове?» – заявила Захарова в Telegram.
Дипломат также напомнила о трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, уточнив, что тогда десятки людей были заживо сожжены киевским режимом. Кроме того, Захарова поставила под сомнение моральность производства патронов на американских заводах для боевиков ВСУ, назвав это оскорблением памяти детей, чьи имена вписаны на Аллее Ангелов в Донецке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Госдеп США назвал намерения Франции безрассудными. Британия выразила готовность официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии сохранения израильской блокады Газы.