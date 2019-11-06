Систему видеораспознавания лиц в Москве признали законной

Савеловский суд Москвы отклонил иск активистки Алены Поповой, которая оспаривала законность работы системы видеораспознавания лиц.

«В удовлетворении иска Поповой к департаменту информационных технологий Москвы и ГУМВД по Москве отказать», – огласила постановление судья, передает ТАСС.

По мнению заявительницы, использование камер с подобной технологией не регулируется законодательством и противоречит статьям 23 и 24 Конституции, по которым обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь, передает РИА «Новости».

Попова заявляла, что столкнулась с системой распознавания лиц в апреле 2018 года. Из решения Тверского суда Москвы следует, что девушка приняла участие в несогласованном пикетировании у здания Госдумы, из-за чего на нее был наложен административный штраф в 20 тыс. рублей.

По мнению истицы, в ходе акции ее биометрические данные были собраны «еще до какого-либо решения суда» и использованы для установления личности и привлечения к ответственности.

Отмечается, что никто из ответчиков исковые требования не признал, указывая, что Попова не представила доказательств применения к ней системы распознавания лиц.

Представитель ДИТ Наталья Андриянова заявила, что в административном деле указано: личность активистки в ходе пикета была установлена сотрудником правоохранительных органов, а не какими-либо камерами или при помощи видеозаписи.

Кроме того, ДИТ, являющийся органом исполнительной власти и обеспечивающий безопасность граждан в публичных пространствах, имеет на это санкцию и не нарушает закон о персональных данных.

«У нас только картинка с камеры, нет персональных данных человека (даже если он в кадре), мы его не идентифицируем, у нас есть только видеоизображение (...) Это не должно вызывать чувство тревоги у гражданина, камеры направлены не на людей, а на публичные места», – добавила Андриянова.

Ранее сообщалось, что все камеры Москвы решено оборудовать системой распознавания лиц. Также было названо число раскрытых благодаря видеосистеме преступлений в Москве.