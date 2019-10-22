Все камеры Москвы решено оборудовать системой распознавания лиц

Глава МВД Владимир Колокольцев во время выступления на Международном полицейском саммите в Сеуле сообщил о планах оборудовать все камеры Москвы системой видеораспознавания лиц.

«Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тыс. интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых превышает 160 тысяч», – сказал Колокольцев, сообщается на сайте МВД России.

Во время выступления глава МВД также отметил, что правоохранительные органы обязаны адаптироваться к новым вызовам и угрозам.

«У современных полицейских есть широкий спектр технологий и инструментов, о которых наши предшественники не могли даже и мечтать. Научиться использовать эти ресурсы, разрабатывать новые подходы и эффективно бороться с преступностью сегодня можно только на основе сотрудничества правоохранительных органов с применением достижений в сфере высоких технологий», – сказал он.

При этом Колокольцев напомнил об успешном опыте использования технических возможностей для предотвращения преступлений и актов терроризма в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Ранее сообщалось, что к концу следующего года в Москве могут ввести пилотный проект входа в метро по системе распознавания лиц.