В московском метро могут ввести вход по системе распознавания лиц

К концу следующего года в Москве могут ввести пилотный проект входа в метро по системе распознавания лиц. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«В метро у нас эксперименты такие идут. Есть результаты неплохие, но это не так быстро, как карта «Тройка». Но будущее за подобными системами. Думаю, нам потребуется еще много времени вместе с ВТБ и Сбербанком, которые выразили желание участвовать в этих разработках. Думаю, что к концу следующего года можно говорить про какие-то, наверное, результаты и пилотное внедрение на постоянной основе», – сказал Ликсутов РИА «Новости».

По его словам, пока нельзя говорить о том, чтобы ввести эту практику раньше. Для начала необходимо провести эксперимент и внедрить технологию не в час-пик или на станциях, где мало пассажиров.

«То, что это заработает рано или поздно - это однозначно. Москва даже с этими сроками будет одна из первых в мире. Если это заработает в метро, то с высокой долей вероятности заработает на всех видов транспорта», – сказал Ликсутов.

Ранее появилась информация о том, когда полицейские в России начнут использовать очки со встроенной системой распознавания лиц.